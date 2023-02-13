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У НАТО заявили про кібератаку

13 лютого 2023, 08:09
У НАТО заявили про кібератаку
Проросійські кіберзлочинці, за даними ЗМІ, атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО.

Cайти НАТО зазнали кібератаки, ймовірно російських хакерів.

Про це повідомляє dpa.

У неділю в соцмережах почали поширювати інформацію, що пов’язана з рф хакерська група Killnet нібито анонсувала кібератаку на сайти Альянсу, та що сайт штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) перестав відкриватися.

Речниця підтвердила у коментарі dpa, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".  

На офіційних сторінках Альянсу після того не публікували жодних заяв у зв’язку з інцидентом.

Основний сайт Північноатлантичного альянсу на цей час працює, як і сайт Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний. 

Згадана хакерська група відома серією кібератак проти багатьох країн Європи. 

Раніше повідомлялось, що російські хакери намагались зламати мережу житлових будинків.

хакериНАТО

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