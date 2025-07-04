У НАТО змінився командувач Об'єднаних сил в Європі

Ним став колишній пілот винищувача.

Командувачем Об’єднаних сил НАТО у Європі став американський генерал Алексус Гринкевич.

Він змінив на цій посаді Крістофера Каволі, повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Сьогодні, 4 липня, в головній штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО у Європі в Бельгії відбулась офіційна церемонія передачі командування американському генералу повітряних сил Алексусу Гринкевичу.

Його попередник був на посаді з 2022 року був американський генерал Крістофер Каволі.

Генсек НАТО Марк Рютте подякував Каволі за його внесок у модернізацію колективної оборони і роботу, пов’язану з реакцією на повномасштабний напад Росії на Україну.

Також Рютте подякував Каволі за посилення присутності НАТО у Балтійському морі задля захисту критичної інфраструктури і створення нового командування у Німеччині, що у тому числі посилює підтримку України.

Новий командувач колишній пілот винищувача, тому має "глибоке розуміння загроз для нас із повітря та в інших сферах".

У 2024 році Гринкевич обіймав у США посаду директора з операцій Об'єднаного штабу.

Раніше Рютте і Рубіо обговорили нові зобов'язання НАТО та війну в Україні.