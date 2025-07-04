Рютте і Рубіо обговорили нові зобов'язання НАТО та війну в Україні

А також пріоритетні завдання на основі рішень Гаазького саміту.

В четвер, 4 липня, державний секретар США Марко Рубіо і генсек НАТО Марк Рютте обговорили нові оборонні обов’язки в НАТО і російсько-українську війну.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США.

Рубіо та Рютте обговорили нещодавній саміт НАТО в Гаазі, особливо наголосивши на зобов’язанні членів Альянсу збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

"Крім того, державний секретар і генеральний секретар Рютте обговорили пріоритетні завдання на основі рішень Гаазького саміту, зокрема просування цілей Альянсу щодо перерозподілу навантаження", – йдеться у заяві.

Держсекретар США та генсекретар НАТО підкреслили пріоритет американського президента Дональда Трампа "щодо припинення війни між росією та Україною і незмінну прихильність союзників до підтримки України, що відображено в Гаазькій декларації".

Раніше стало відомо, що під час саміту НАТО Рютте прокоментував висловлювання Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

Ми також писали, що генсек НАТО відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги Україні.