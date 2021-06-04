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У Нацбанку заявили про скорочення заощаджень населення

Витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд грн) перевищували доходи на 17 млрд грн
Потенціал заощаджень населення як ресурсу для прискорення економічної активності продовжує скорочуватись.
У Нацбанку заявили про скорочення заощаджень населення Фото: з відкритих джерел

Як передає "Укрінформ," про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

"Потенціал заощаджень населення як ресурсу для прискорення економічної активності продовжує скорочуватись. За даними Держстату, доходи населення у 2020 році становили 3 972 млрд гривень, з яких 1/3 або 1 336 млрд гривень - це соціальна допомога та інші поточні трансферти, обсяг яких за минулий рік зріс на 12,2% (порівняно зі зростанням заробітної плати - на 3,7%)", - написав Данилишин.

При цьому, зазначив він, витрати населення за 2020 рік (3 989 млрд грн) перевищували доходи на 17 млрд грн (у 2019 році - на 116 млрд грн) та фінансувалися за рахунок скорочення заощаджень. За словами Данилишина, скорочення заощаджень населення є небезпечною тенденцією з огляду на те, що це звужує простір для забезпечення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, необхідних для підтримки економіки у період кризи.

"Для порівняння - пакети заходів з фіскального та монетарного стимулювання економік розвинених країн, зокрема США, обумовили накопичення домогосподарствами рекордних запасів заощаджень, які, як очікується, виступатимуть головним джерелом підтримки економічного відновлення та дозволять наздогнати докризовий тренд економічного зростання в США вже у 2022 році", - зазначив Данилишин.

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