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Найбільші банки готові знизити міжбанківську комісію до 0,9% за три роки

"Відтак пропонуємо відкликати пропозиції до відповідних законопроектів, які передбачають встановлення граничного розміру такої комісії для учасників ринку"
Три системних банки, Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль, виступили зі спільною заявою щодо готовности поступово зменшити ставку інтерчейнджу (міжбанківської комісії), відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.
Найбільші банки готові знизити міжбанківську комісію до 0,9% за три роки Фото:www.capital.ua

Про це йдеться у спільній заяві банків, пише "Економічна правда".

"Найбільші банки України, що працюють в сфері еквайрингу, підтверджують готовність докласти всіх зусиль для зниження розміру комісії інтерчейндж в Україні", – йдеться у заяві. Відтак, банки готові звернутися до Антимонопольного комітету щодо оцінки плану зниження комісії інтерчейндж у найближчі три роки. Цьогоріч з 1 липня банки готові знизити її до 1,2%, з 1 липня 2022 року – до 1%, а з 1 липня 2023 року – до 0,9%.

Фінустанови також наголосили на важливості збереження вільного ринкового ціноутворення комісії за еквайринґ та неприпустимості її регулювання на законодавчому рівні.

"Відтак пропонуємо відкликати пропозиції до відповідних законопроектів, які передбачають встановлення граничного розміру такої комісії для учасників ринку", – продовжили у заяві.

Зі свого боку з метою зниження вартості платіжних послуг та їхньої зручности для кінцевих споживачів банки пропонують уряду три кроки:

  • запровадити регулювання здійснення платежів у безготівковій формі між компаніями/державою з одного боку та громадянами з іншого;
  • скасувати вимоги безоплатного обслуговування зарплатних рахунків;
  • знизити встановлені обмеження щодо готівкових розрахунків у торговельній мережі.

Заяву банків також підтримали у компаніях Visa та Mastercard.

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02 04 2021 13:41
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