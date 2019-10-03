У "Нацкорпусі" заявили про п'ятьох "викрадених" після сутичок у Черкасах
На сторінці у Facebook "Національний корпус" заявляє, що не знає де перебувають п'ять активістів, повідомляє "Українська правда".
"10 березня зникло сім активістів Національного корпусу. Їм розбили авто, із застосуванням сили викрали. Поліція повідомляє лише про двох затриманих, вдома у яких проходять обшуки - Дмитро Кухарчук та Антон Братко", - заявили у "Нацкорпусі".
При цьому раніше другим затриманим у Нацкорпусі називали не Антона Братка, а Євгена Свиридова.
"Де інші 5 осіб - ми не знаємо, тому говоримо про викрадення. Разом з тим їх авто перебуває на території райвідділу поліції (вул.Пастерівська, 104)", - зазначають націоналісти.
У зв'язку з цим ввечері 10 березня представники "Нацкорпусу" планують провести акцію під відділенням поліції, де будуть "вимагати пояснень, куди зникли активісти".
Нагадаємо, у МВС заявили, що мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.
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