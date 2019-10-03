Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У "Нацкорпусі" заявили про п'ятьох "викрадених" після сутичок у Черкасах

10 березня зникло сім активістів Національного корпусу. Їм розбили авто, із застосуванням сили викрали
У "Національному корпусі", представники якого напередодні брали участь в акціях у Києві та Черкасах, заявляють про зникнення п'ятьох своїх активістів.
У "Нацкорпусі" заявили про п Фото: Укрінформ

На сторінці у Facebook "Національний корпус" заявляє, що не знає де перебувають п'ять активістів, повідомляє "Українська правда".
"10 березня зникло сім активістів Національного корпусу. Їм розбили авто, із застосуванням сили викрали. Поліція повідомляє лише про двох затриманих, вдома у яких проходять обшуки - Дмитро Кухарчук та Антон Братко", - заявили у "Нацкорпусі".

При цьому раніше другим затриманим у Нацкорпусі називали не Антона Братка, а Євгена Свиридова. 

"Де інші 5 осіб - ми не знаємо, тому говоримо про викрадення. Разом з тим їх авто перебуває на території райвідділу поліції (вул.Пастерівська, 104)", - зазначають націоналісти. 

У зв'язку з цим ввечері 10 березня представники "Нацкорпусу" планують провести акцію під відділенням поліції, де будуть "вимагати пояснень, куди зникли активісти".

Нагадаємо,  у МВС заявили, що  мітингарі з "Нацкорпусу" будуть покарані за насилля на мітингах у Києві та Черкасах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 03 2019 19:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.