У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак із 72 людьми на борту.

Пасажирський літак ATR 72 розбився у міжнародному аеропорту непальського міста Покхара. Серед пасажирів були іноземці. Щонайменше 40 людей, що перебували на борту, загинули

У літаку перебували 68 пасажирів, зокрема двоє немовлят, і 4 члени екіпажу. За словами представника аеропорту, серед пасажирів було 10 іноземних громадян, зокрема з Австралії, Франції, Аргентини, Індії, росії, Ірландії, Китаю та Південної Кореї.

Як зазначається, літак виконував рейс з непальської столиці Катманду в Покхару і належав місцевій авіакомпанії Yeti Airlines.

Після падіння літак загорівся. На місці проводять рятувальні роботи.

ЗМІ зазначають, що авіакатастрофи не є рідкістю в Непалі, де польоти зазвичай характеризуються низькою безпекою через недостатнє навчання та технічне обслуговування. Європейський Союз заборонив усім непальським перевізникам доступ до свого повітряного простору з міркувань безпеки.