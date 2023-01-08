Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У третю річницю авіакатастрофи боїнга МАУ в Ірані українські дипломати вшанували пам’ять жертв

08 січня 2023, 19:40
У третю річницю авіакатастрофи боїнга МАУ в Ірані українські дипломати вшанували пам’ять жертв
авіакатастрофа боїнга МАУ
Цьогоріч у Тегерані практично не було візуальних нагадувань про цю трагедію, тоді як у попередні роки у місті можна було побачити багато бігбордів та плакатів

Співробітники посольства України в Ірані у третю річницю катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» вшанували пам’ять загиблих на місці падіння боїнга та на закладеній торік диппредставництвом України Алеї пам'яті жертв рейсу PS752, повідомив тимчасовий повірений у справах України в Ісламській Республіці Іран Євген Кравченко, передає Укрінформ. 

"Сьогодні, у третю річницю авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752, співробітники посольства за традицією вранці відвідали місце авіакатастрофи і вшанували пам’ять наших громадян та інших пасажирів, які перебували на борту літака. Ми поклали квіти, запалили 11 свічок і згадали поіменно кожного нашого громадянина – дев’ятьох членів екіпажу і двох пасажирів", - сказав дипломат.

Цьогоріч у Тегерані практично не було візуальних нагадувань про цю трагедію, тоді як у попередні роки у місті можна було побачити багато бігбордів та плакатів.

Кравченко повідомив, що, як і торік, на місці авіакатастрофи зібралися родичі загиблих. Вони самі провели меморіальну церемонію: встановили фотографії своїх рідних на місці їхньої загибелі, поклали вінки та квіти, а потім кожен по черзі виступив з промовою.

Окрім того, родичі загиблих виклали на землі своєрідні меморіальні знаки-символи трагедії – червоне серце із зображенням літака. Пам’ятні листівки з такими ж символами, де з одного боку написано «Правда і справедливість», а з другого – ім’я загиблого, родичі загиблих повісили на дерево на місці катастрофи.

"Серед них були також імена наших громадян", - уточнив тимчасовий повірений у справах України в ІРІ.


ІранавіакатастрофаМАУУкраїнаМАУ АВИАКАТАСТРОФА

Останні матеріали

Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Політика
Ґрунт почав промерзати. Детально про поточну ситуацію на Донецькому напрямі та переозброєння ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 08 січня 2023, 14:39
Про переваги
Технології
Про переваги "Бредлі". Як Україна може використати ці бойові машини, які вона отримує від США – американські військові експерти
Переклад iPress – 06 січня 2023, 15:28
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які
Бредлі, AMX10RC, Marder. Які "нетанки" отримає Україна від США, Франції та Німеччини – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 06 січня 2023, 11:38
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Підсумки минулого року війни. Не політики, генерали чи Захід, а прості українці дали відсіч росії – Том Купер
Переклад iPress – 05 січня 2023, 17:26
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Політика
У Румунії американські війська тренуються недалеко від російської війни. Це – сигнал для москви – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 14:31
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Політика
Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2023, 11:44
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Cуспільство
Аграрний шантаж путіна. Як війна росії проти України провокує голодомор у світі – New York Times
Переклад iPress – 05 січня 2023, 09:12
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Політика
Україна продовжує збивати російські безпілотники високою ціною. Але ці витрати виправдані – New York Times
Переклад iPress – 04 січня 2023, 13:48
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється