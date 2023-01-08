У третю річницю авіакатастрофи боїнга МАУ в Ірані українські дипломати вшанували пам’ять жертв

Цьогоріч у Тегерані практично не було візуальних нагадувань про цю трагедію, тоді як у попередні роки у місті можна було побачити багато бігбордів та плакатів

Співробітники посольства України в Ірані у третю річницю катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» вшанували пам’ять загиблих на місці падіння боїнга та на закладеній торік диппредставництвом України Алеї пам'яті жертв рейсу PS752, повідомив тимчасовий повірений у справах України в Ісламській Республіці Іран Євген Кравченко, передає Укрінформ.

"Сьогодні, у третю річницю авіакатастрофи літака МАУ рейсу PS752, співробітники посольства за традицією вранці відвідали місце авіакатастрофи і вшанували пам’ять наших громадян та інших пасажирів, які перебували на борту літака. Ми поклали квіти, запалили 11 свічок і згадали поіменно кожного нашого громадянина – дев’ятьох членів екіпажу і двох пасажирів", - сказав дипломат.

Цьогоріч у Тегерані практично не було візуальних нагадувань про цю трагедію, тоді як у попередні роки у місті можна було побачити багато бігбордів та плакатів.

Кравченко повідомив, що, як і торік, на місці авіакатастрофи зібралися родичі загиблих. Вони самі провели меморіальну церемонію: встановили фотографії своїх рідних на місці їхньої загибелі, поклали вінки та квіти, а потім кожен по черзі виступив з промовою.

Окрім того, родичі загиблих виклали на землі своєрідні меморіальні знаки-символи трагедії – червоне серце із зображенням літака. Пам’ятні листівки з такими ж символами, де з одного боку написано «Правда і справедливість», а з другого – ім’я загиблого, родичі загиблих повісили на дерево на місці катастрофи.

"Серед них були також імена наших громадян", - уточнив тимчасовий повірений у справах України в ІРІ.