ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСтримінгова платформа Netflix розробила нову функцію для дітей, щоб залучити молодших глядачів на свою платформу та допомогти їм відкрити для себе нові програми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Netflix з’явилася нова функція для дітей
Цей крок є спробою компанії залучити глядачів, які зазвичай дивляться короткі ролики в TikTok або YouTube Shorts
Фото: з відкритих джерел
Ппро це повідомляє BusinessToday.
Функція "Кліпи для дітей" у додатку Netflix для користувачів операційної системи iOS буде показувати короткі відео з наявної бібліотеки дитячих програм і фільмів компанії.
Цей крок є спробою компанії залучити глядачів, які зазвичай дивляться короткі ролики в TikTok або YouTube Shorts.
Нову функцію почнуть запроваджувати вже цього тижня в США та іспаномовних країнах Латинської Америки та на таких ринках, як Канада, Австралія та Ірландія.
Як повідомлялося, минулого тижня стримінгова платформа Netflix запустила для своїх передплатників перші п’ять відеоігор на смартфони та планшети на операційній системі Android.
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09 11 2021 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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