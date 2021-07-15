Меган Маркл стане продюсером мультсеріалу на Netflix

Як і багато дівчат її віку, наша героїня Перлина знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми

Колишня американська актриса, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл стане виконавчим продюсером мультсеріалу на стрімінговій платформі Netflix.

У мультсеріалі під назвою "Перлина" (Pearl) увага буде зосереджена на героїчних пригодах 12-річної дівчинки, натхненної історіями впливових жінок.

"Як і багато дівчат її віку, наша героїня Перлина знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми", - сказала герцогиня Сассекська.

Нині серіал поки що на стадії розробки.

Зазначається, що, крім Маркл, у роботі над мультсеріалом візьмуть участь Девід Ферніш, Керолайн Сопер, Ліз Гарбус, Ден Коган, Аманда Ринда.

Як повідомлялося, у вересні минулого року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт із компанією Netflix.