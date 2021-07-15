CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишня американська актриса, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл стане виконавчим продюсером мультсеріалу на стрімінговій платформі Netflix.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Меган Маркл стане продюсером мультсеріалу на Netflix
Як і багато дівчат її віку, наша героїня Перлина знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми
Фото: SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE
Про це повідомляє People.
У мультсеріалі під назвою "Перлина" (Pearl) увага буде зосереджена на героїчних пригодах 12-річної дівчинки, натхненної історіями впливових жінок.
"Як і багато дівчат її віку, наша героїня Перлина знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми", - сказала герцогиня Сассекська.
Нині серіал поки що на стадії розробки.
Зазначається, що, крім Маркл, у роботі над мультсеріалом візьмуть участь Девід Ферніш, Керолайн Сопер, Ліз Гарбус, Ден Коган, Аманда Ринда.
Як повідомлялося, у вересні минулого року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт із компанією Netflix.
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