Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Меган Маркл стане продюсером мультсеріалу на Netflix

Як і багато дівчат її віку, наша героїня Перлина знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми
Колишня американська актриса, дружина британського принца Гаррі Меган Маркл стане виконавчим продюсером мультсеріалу на стрімінговій платформі Netflix.
Меган Маркл стане продюсером мультсеріалу на Netflix Фото: SAMIR HUSSEIN/WIREIMAGE
Про це повідомляє People.
 
У мультсеріалі під назвою "Перлина" (Pearl) увага буде зосереджена на героїчних пригодах 12-річної дівчинки, натхненної історіями впливових жінок.
 
"Як і багато дівчат її віку, наша героїня Перлина знаходиться на шляху самопізнання, намагаючись подолати повсякденні життєві проблеми", - сказала герцогиня Сассекська.
 
Нині серіал поки що на стадії розробки.
 
Зазначається, що, крім Маркл, у роботі над мультсеріалом візьмуть участь Девід Ферніш, Керолайн Сопер, Ліз Гарбус, Ден Коган, Аманда Ринда.
 
Як повідомлялося, у вересні минулого року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт із компанією Netflix.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 07 2021 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.