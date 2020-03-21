Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У ніч на 29 березня Україна перейде на літній час

Як повідомлялося, порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад
Україна в ніч на неділю, 29 березня, перейде на літній час.
У ніч на 29 березня Україна перейде на літній час Фото: unian.ua

О 3-й годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед, передає УКРІНФОРМ.

Як повідомлялося, порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.

Нагадаємо, що чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2020 13:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.