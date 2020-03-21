CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна в ніч на неділю, 29 березня, перейде на літній час.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ніч на 29 березня Україна перейде на літній час
Як повідомлялося, порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад
Фото: unian.ua
О 3-й годині ранку стрілки годинника будуть переведені на годину вперед, передає УКРІНФОРМ.
Як повідомлялося, порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного.
Нагадаємо, що чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.
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