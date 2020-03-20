В Україні перша людина одужала від коронавірусу

"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже - можемо констатувати офіційно: сьогодні в Україні з’явилась перша людина, яка одужала від коронавірусу"

Чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УКРІНФОРМ.

"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже - можемо констатувати офіційно: сьогодні в Україні з’явилась перша людина, яка одужала від коронавірусу", - сказав Президент.

За словами глави держави, сьогодні чернівчанина виписують з лікарні і він повертається додому.

"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну! Це найприємніша звістка за сьогодні, і вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.