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В Україні перша людина одужала від коронавірусу

"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже - можемо констатувати офіційно: сьогодні в Україні з’явилась перша людина, яка одужала від коронавірусу"
Чоловік із Чернівців, у якого першого в Україні було зареєстровано коронавірус, вилікувався і повертається додому.
В Україні перша людина одужала від коронавірусу ukrinform.ua/

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УКРІНФОРМ.

"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже - можемо констатувати офіційно: сьогодні в Україні з’явилась перша людина, яка одужала від коронавірусу", - сказав Президент.

За словами глави держави, сьогодні чернівчанина виписують з лікарні і він повертається додому.

"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну! Це найприємніша звістка за сьогодні, і вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.

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20 03 2020 12:40
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