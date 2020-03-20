В Україні перша людина одужала від коронавірусу
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передає УКРІНФОРМ.
"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже - можемо констатувати офіційно: сьогодні в Україні з’явилась перша людина, яка одужала від коронавірусу", - сказав Президент.
За словами глави держави, сьогодні чернівчанина виписують з лікарні і він повертається додому.
"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну! Це найприємніша звістка за сьогодні, і вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації, документи проходять юридичні процедури.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків