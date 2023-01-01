У ніч проти нового року ППО знищила 45 ворожих дронів-камікадзе

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року українські захисники знищили 45 безпілотників-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136", якими російські загарбники атакували Україну.

Про це в Telegram повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 45 ударних БпЛА. Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році", - йдеться в повідомленні.