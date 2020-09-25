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У Нідерландах новий антирекорд випадків коронавірусу за добу

За останні два тижні кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії зросла втричі
У понеділок в Нідерландах кількість нових випадків вперше перевищила 2000, у четвер повідомлялося про 2568 інфікованих.
У Нідерландах новий антирекорд випадків коронавірусу за добу Слебке місце коронавірусу / Unsplash

У Нідерландах за минулу добу підтвердили 2782 нових випадків коронавірусу, що стало новим щоденним сумним рекордом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

За даними національного інституту охорони здоров’я, 36 пацієнтів були госпіталізовані і 16 інфікованих осіб померли.

У понеділок в Нідерландах кількість нових випадків вперше перевищила 2000, у четвер повідомлялося про 2568 інфікованих.

За останні два тижні кількість хворих у відділеннях інтенсивної терапії зросла втричі. Сьогодні в реанімаціях перебувають 116 осіб, тоді як два тижні тому було 36 хворих.

В середньому за останні сім днів у Нідерландах щодня повідомлялося про 2271 позитивний тест, порівняно з 1465 за тиждень до цього.

Нагадаємо, що 25 вересня (станом на 9:00) в Україні 191 671 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 3 827 летальних, 85 133 пацієнти одужали

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25 09 2020 17:20
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