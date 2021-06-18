НОВИНИУ Нідерландах будуть безкоштовно пропонувати оселедець в центрах вакцинації від коронавірусу всім, хто прийде зробити щеплення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах пропонують безкоштовний оселедець як стимул для вакцинації
У Нідерландах і без того високий рівень готовності до вакцинації - опитування показують, що понад 80% населення хочуть зробити щеплення, - але влада каже, що всяке заохочення вітається
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
Перші партії Hollandse nieuwe, або голландського оселедця нового сезону, традиційного делікатесу, розподіляються по центрах вакцинації по всій країні як заохочення для людей.
У Нідерландах і без того високий рівень готовності до вакцинації - опитування показують, що понад 80% населення хочуть зробити щеплення, - але влада каже, що всяке заохочення вітається.
Перша бочка Hollandse nieuwe - молодого оселедця, спійманого з середини травня, коли її жирність вважається правильною, зазвичай продається з аукціону.
Але цього року, коли аукціон був неможливий через Covid-обмеження, її подарували голові муніципальної служби охорони здоров'я, що організує кампанію вакцинації в країні.
Ще більше бочок було відправлено до центрів вакцинації по всій країні, де риба пропонується персоналу і всім, хто приходить на укол.
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18 06 2021 17:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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