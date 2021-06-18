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У Нідерландах пропонують безкоштовний оселедець як стимул для вакцинації

У Нідерландах і без того високий рівень готовності до вакцинації - опитування показують, що понад 80% населення хочуть зробити щеплення, - але влада каже, що всяке заохочення вітається
У Нідерландах будуть безкоштовно пропонувати оселедець в центрах вакцинації від коронавірусу всім, хто прийде зробити щеплення.
У Нідерландах пропонують безкоштовний оселедець як стимул для вакцинації Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.
 
Перші партії Hollandse nieuwe, або голландського оселедця нового сезону, традиційного делікатесу, розподіляються по центрах вакцинації по всій країні як заохочення для людей.
 
У Нідерландах і без того високий рівень готовності до вакцинації - опитування показують, що понад 80% населення хочуть зробити щеплення, - але влада каже, що всяке заохочення вітається.
 
Перша бочка Hollandse nieuwe - молодого оселедця, спійманого з середини травня, коли її жирність вважається правильною, зазвичай продається з аукціону.
 
Але цього року, коли аукціон був неможливий через Covid-обмеження, її подарували голові муніципальної служби охорони здоров'я, що організує кампанію вакцинації в країні.
 
Ще більше бочок було відправлено до центрів вакцинації по всій країні, де риба пропонується персоналу і всім, хто приходить на укол.
 
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18 06 2021 17:48
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