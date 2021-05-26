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У Нідерландах сьогодні - виїзне судове засідання на місце реконструкції літака MH17

Судове засідання проходитиме на військовій авіабазі Гілзе-Ріен
У Нідерландах сьогодні, 26 травня, відбудеться виїзне судове засідання на місце реконструкції літака рейсу MH17.
У Нідерландах сьогодні - виїзне судове засідання на місце реконструкції літака MH17 Фото: Укрінформ

Судове засідання проходитиме на військовій авіабазі Гілзе-Ріен, де проведуть огляд реконструкції збитого MH17, повідомляє "Укрінформ".

На авіабазі зберігаються усі зібрані на місці трагедії уламки літака.

Як повідомляв Укрінформ, сторона обвинувачення під час судового засідання 21 травня 2021 року попросила оглянути праву та ліву частини кабіни літака рейсу MH17, щоб порівняти пошкодження. Адже, за версією нідерландських та бельгійських експертів, ракета "земля-повітря" потрапила в лівий бік літака. Захист Пулатова попросив надати їм письмовий варіант затвердженого судом порядку огляду реконструкції літака.

Під час засідання суд повідомив, що повторно опитали експертів з російського концерну "Алмаз-Антей", нідерландських та бельгійських фахівців. Це був спільний допит експертів.

Розгляд по суті справи про збитий на сході України літак рейсу MH17 Окружний суд Гааги розпочне 7 червня 2021 року.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження до серпня угоди з Нідерландами про місію захисту розслідування аварії літака рейсу MH17.

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26 05 2021 09:57
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