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У Нідерландах відновлюються слухання у справі МН17

Cуд прийняв рішення провести додаткові розслідування
У Нідерландах поновлюються слухання у справі про збитий над Донбасом пасажирський авіалайнер рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній".
У Нідерландах відновлюються слухання у справі МН17 Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті суду.

"Тепер, коли досудова стадія завершилася 25 листопада 2020 року, наближається слухання по суті. Затверджені розслідування тепер повинні бути розпочаті і завершені. Суд не вважає за необхідне завершувати всі розслідування до початку слухання по суті. Однак повинно бути ясно, які з них ще не завершені і скільки часу вони займуть", - йдеться в заяві.

В ході останнього засідання за деякими з клопотань захисту одного з обвинуваченого, росіянина Олега Пулатова, суд прийняв рішення провести додаткові розслідування, виконання яких покладено на слідчого суддю.

Далі в судовому засіданні до виступу будуть запрошені адвокати родичів і адвокати обвинуваченого Пулатова. Також буде надана можливість відповісти представникам прокуратури.

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01 02 2021 10:01
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