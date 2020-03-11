У відеоінтерв'ю обвинувачений у справі МН17 Пулатов відповідав на запитання прокурора

Після закінчення відеоінтерв'ю прокурор звернув увагу на той факт, що переклад на англійську того, що було сказано Пулатовим російською, "був набагато більшим, ніж Пулатов говорив"

Відповідаючи на запитання, чи відомо йому, хто збив рейс МН17, Пулатов зазначив, що "це дуже важке запитання, зважаючи на ті факти, які ми почули з радіоперехоплення".

У відеоінтерв'ю обвинувачений у справі про збитий МН17 Олег Пулатов відповів на запитання прокурорів і запевнив суд у готовності відповісти на будь-які запитання самих суддів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відеоінтерв'ю було продемонстровано у вівторок під час судового засідання, яке було відновлено у вівторок у судовому комплексі Схіпгол.

Заитання прокурорів, які були раніше направлені російській стороні для Пулатова, обвинуваченому озвучила його адвокат.

Відповідаючи на запитання про доставку "Бука" на схід України, Пулатов сказав: "Мені про це нічого не відомо, тому що така система там непридатна була взагалі. Сама система належить до засобів ураження середньої дальності. Для ополчення вона була непридатна, тому що є небезпечною для оточуючих. Мало того, що її хтось має охороняти, що відволікатиме засоби, який сенс її наявності, коли для бойових порядків є достатньо інших систем. У нас була "Стріла", "Стріла-10". Цього було достатньо".

Він також запевнив, що жодних завдань, пов'язаних із доставкою "Бука", йому не ставили.

"Мені нічого не відомо про доставку, принаймні в моїх підрозділах її не було", - наполягає обвинувачений.

У зв'язку з цим Пулатов також стверджує, що у нього не було контактів із командою "Бука".

"У мене не було жодного зв'язку з тим, що навіть не приїхало до мене і не могло приїхати. Зв'язок із космосом... це маячня", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи відомо йому, хто збив рейс МН17, Пулатов зазначив, що "це дуже важке запитання, зважаючи на ті факти, які ми почули з радіоперехоплення".

"У цьому має розібратися суд без того, щоб хтось тиснув або грав на почуттях рідних загиблих", - говорить обвинувачений.

Останнім запитанням прокурора було запитання про те, яку інформацію Пулатов може надати щодо збитого МН17. На це Пулатов сказав: "Ми всі разом слухали деякі радіоперехоплення, які надала СБУ. Десь присутня впізнаваність голосу, десь невпізнаваність. Головне, щоб в цьому питанні були почуті і ми про те, що і як відбувалося на Донбасі".

Останнім фрагментом відео було запитання його адвоката, чи готовий він відповісти на запитання суду.

"Так, я готовий відповісти на будь-які запитання суду. Приховувати, як ви бачите, нічого, і завдання стоїть, і моя участь у суді не для того, щоб виправдатися, а щоб знайти винних, і вони понесли заслужене покарання, а рідні загиблих отримали результат з цього процесу", - сказав обвинувачений.

Після закінчення відеоінтерв'ю прокурор звернув увагу на той факт, що переклад на англійську того, що було сказано Пулатовим російською, "був набагато більшим, ніж Пулатов говорив".

"Ми відзначили різницю між субтитрами нідерландським та англійським перекладом", - сказав він. Відомо, що переклад із російської для титрування нідерландською був наданий судом. Також було видно, що сама перекладач із російської на англійську включала слова, що не були сказані Пулатовим.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про продовження слухання у справі МН17