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ПОЛІТИКА

ЄС очікує, що рф визнає свою відповідальність за збиття рейсу МН17 – Боррель

16 липня 2023, 20:21
ЄС очікує, що рф визнає свою відповідальність за збиття рейсу МН17 – Боррель
Фото: Українська правда
17 липня буде дев’ята річниця катастрофи

Напередодні дев’ятої річниці збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17,високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зробив заяву, в якій підтвердив повну підтримку Євросоюзом всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв збиття рейсу MH17 і їхніх найближчих родичів та притягнення винних до відповідальності. 

Про це йдеться у заяві Борреля.

"Нагадуючи про свої попередні заяви, Європейський Союз бере до уваги всі юридичні процедури, які відбуваються у зв'язку з цим, і очікує, що росія визнає свою відповідальність і буде повністю співпрацювати з зусиллями, спрямованими на встановлення істини, справедливості та відповідальності для жертв та їхніх найближчих родичів", – заявив Боррель.

Глава європейської дипломатії підкреслив, що докази, представлені Спільною слідчою групою у провадженнях в Окружному суді Нідерландів та Європейському суді з прав людини, чітко вказують на те, що установка "Бук", яка була використана для збиття рейсу МН17, поза всяким сумнівом, належала збройним силам російської федерації. 

Нагадаємо, що у січні 2023 року Велика палата Європейського суду з прав людини визнала, що росія несе відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу України, які вона взяла під контроль у 2014 році. 

ЄСМН17Боррельрф тероризм

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