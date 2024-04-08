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ПОЛІТИКА

Рішення про подовження санкцій проти росії отримало підтримку з боку України та восьми інших країн

08 квітня 2024, 20:21
Рішення про подовження санкцій проти росії отримало підтримку з боку України та восьми інших країн
Боррель нагадав, що 12 березня Рада ЄС продовжила дію санкцій на шість місяців до 15 вересня 2024 року.

Україна та ще вісім країн підтримали рішення Ради Європейського моюзу про продовження на півроку персональних санкцій проти росії за повномасштабне вторгнення.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель нагадав, що 12 березня Рада ЄС продовжила дію санкцій на шість місяців до 15 вересня 2024 року, додавши до списку 97 фізичних та дев'ять юридичних осіб.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Україна, Республіка Молдова і Боснія і Герцеговина, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, що входять до Європейської економічної зони, приєднуються до цього рішення Ради", - додав він.

За словами голови дипломатії ЄС, перелічені вище країни забезпечать відповідність своєї національної політики такому рішенню Ради.

Боррельвійна в УкраїниСанкції проти рф

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