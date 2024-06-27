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ПОЛІТИКА

Північна Корея планує відправити інженерні війська на окуповані території України в липні — ISW

27 червня 2024, 12:31
Північна Корея планує відправити інженерні війська на окуповані території України в липні — ISW
Фото: з вільного доступу
Нещодавно країни підписали договір про стратегічне партнерство.

Північна Корея вже у липні планує відправити свої інженерні війська на тимчасово окуповану території України, зокрема для "відновлювальних робіт" у Донецькій області.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого посилаються на повідомлення у південнокорейських ЗМІ.

Телеканал Chosun підрахував, що КНДР щорічно отримуватиме від росії до 115 мільйонів доларів, якщо відправить в Україну три-чотири інженерні бригади, яких у країні близько десяти.

Експерти ISW поки не бачать повідомлень, які б свідчили про те, що північнокорейські військові братиму участь у війні проти України, однак північнокорейська інженерна може вивільнити частину російського особового складу для проведення операцій уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор владімір путін під час зустрічі у Пхеньяні 19 червня підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

КНДРокупаціявійськавійна в Україниросія загроза

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