Польща та країни Балтії закликають ЄС створити лінію оборони на кордоні з росією та білоруссю

Зокрема хочуть бути захищеними від військових і гібридних атак.

Лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали Європейський Союз побудувати потужну лінію оборони вздовж своїх східних кордонів з росією та білоруссю. Ця ініціатива має на меті захистити ЄС від військових та гібридних загроз із боку Москви.

У листі, адресованому президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, представники чотирьох країн підкреслили необхідність цього проєкту. Ця пропозиція стане ключовою темою на майбутньому саміті ЄС у Брюсселі, який розпочнеться у четвер.

Про це пише Reuters.

У зверненні підкреслюється, що оборонна лінія захистить 27 країн-членів ЄС і 450 мільйонів їхніх громадян, однак це вимагає значної фінансової підтримки з боку всіх держав.

"Побудова системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з росією і білоруссю дозволить вирішити гостру потребу в захисті від військових і гібридних загроз, включаючи дезінформацію, кібератаки, економічний примус і маніпулювання потоками мігрантів", ‒ йдеться у повідомленні.

За оцінками деяких дипломатів ЄС, орієнтовна вартість будівництва оборонної лінії вздовж приблизно 700-кілометрового кордону з росією і білоруссю становить близько 2,5 мільярдів євро.

Пропозиція про спільне фінансування лінії наземної оборони доповнює попередню ініціативу Греції та Польщі. Попередній план спрямований на створення системи протиповітряної оборони ЄС за зразком ізраїльського "Залізного купола", яка б об'єднала нині розрізнені системи ППО країн-членів ЄС.

У листі також вказується, що планування і виконання оборонної лінії має бути скоординоване з НАТО, щоб відповідати військовим вимогам.