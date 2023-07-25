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У Нідерландах подала у відставку суддя, яка намагалась вплинути на процес у справі MH17

25 липня 2023, 13:25
У Нідерландах подала у відставку суддя, яка намагалась вплинути на процес у справі MH17
Фото: reuters.com
Жінка працювала у суді в Гаазі.
Нідерландська суддя, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі MH17, поширюючи теорію змови, подала у відставку.
 
Це підтвердив суд у Гаазі, повідомляє NOS.
 
Через догану, оголошену раніше за поширення теорії змови, їй більше не дозволили вести кримінальні справи. Це рідкісний випадок, коли суддя отримує дисциплінарне стягнення.
Брат жінки написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура. Суддя роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17.
 

Жінка назвала висновки Ради безпеки Нідерландів і прокуратури «навмисним і прозорим приховуванням», а деякі дані – "маніпуляцією і брехнею".

Верховний суд постановив, що її рішення підірвали довіру до авторитету і неупередженості судової влади. Суддя може висловлювати свою думку, написав Верховний суд, але повинна враховувати «вплив цих заяв».

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.
 
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