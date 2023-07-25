У Нідерландах подала у відставку суддя, яка намагалась вплинути на процес у справі MH17

Жінка працювала у суді в Гаазі.

Нідерландська суддя, яка намагалася вплинути на судовий процес у справі MH17, поширюючи теорію змови, подала у відставку.

Це підтвердив суд у Гаазі, повідомляє NOS.

Через догану, оголошену раніше за поширення теорії змови, їй більше не дозволили вести кримінальні справи. Це рідкісний випадок, коли суддя отримує дисциплінарне стягнення.

Брат жінки написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура. Суддя роздала книгу свого брата суддям і прокурорам у справі MH17.