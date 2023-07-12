У Нідерландах суддя отримала догану за "підрив довіри до суду" у справі MH17

Видання зазначає, що це доволі рідкісний випадок, коли суддя в Нідерландах дістає дисциплінарне стягнення.

Верховний суд Нідерландів оголосив письмову догану судді Апеляційного суду Гааги, яка намагалася за допомогою теорії змови впливати на процес у справі про збиття 2014 року в небі над Україною пасажирського Boeing 777, що летів рейсом MH17.

Про це повідомляє місцеве видання NOS.

За даними медіа, суддя, яка отримала догану, має брата. Він під псевдонімом написав книжку, у якій стверджує, що літак рейсу MH17 збили не російською ракетою, як це вказано у висновках розслідування, а "таємні служби".

Жінка розповсюдила книжку серед суддів і прокурорів у справі MH17, а також називала "маніпуляцією і брехнею" деякі дані з результатів розслідування. На цю ситуацію звернув увагу генпрокурор, який власне звернувся зі скаргою до суду.

Видання зазначає, що це доволі рідкісний випадок, коли суддя в Нідерландах дістає дисциплінарне стягнення. Як ідеться в рішенні Верховного суду, "вона підірвала довіру до судової системи".

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Усі пасажири і члени екіпажу — загалом 298 людей — загинули. росія свою причетність до катастрофи літака заперечує, але висуває суперечливі версії події.