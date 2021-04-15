У Нідерландах відновлюються слухання у справі МН17

У Нідерландах в четвер о 10:00 за місцевим часом відбудеться третє цього року судове засідання у справі МН17.

Суд продовжить розгляд технічних питань, зокрема, пов’язаних з оглядом реконструкції уламків, звернення родичів загиблих щодо компенсацій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Очікується, що слухання по суті мають розпочатися у червні 2021 року, як оголосив суд у грудні минулого року.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Раніше судді також відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи, заявивши, що Міжнародна слідча група вже зробила достатньо і що її висновки були включені в кримінальну справу досить детально.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.