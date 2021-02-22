У Нідерландах вивчають, чому Boeing "розгубив" частини двигуна невдовзі після зльоту
За повідомленнями місцевих ЗМІ, вантажний літак "розгубив" в основному дрібні металеві деталі двигуна над південним голландським містом Мерссен в другій половині дня, повідомляє "Європейська правда". У результаті були пошкоджені автомобілі і легко поранена одна жінка.
"Наше розслідування все ще знаходиться на попередній стадії, поки рано робити висновки", - заявила в понеділок прессекретар ради з питань безпеки.
Свідки заявили, що вони бачили пожежу в одному з двигунів літака, який благополучно приземлився в аеропорту Льєжа в Бельгії, приблизно за 30 кілометрів на південь від Маастрихта.
У неділю компанія Boeing заявила, що рекомендує авіакомпаніям припинити польоти літаків Boeing 777 після того, як літак United Airlines цього типу розкидав уламки над Денвером в США у вихідні дні після того, як його правий двигун вийшов з ладу.
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