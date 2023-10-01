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CУСПІЛЬСТВО

У Нідерландах закрили найбільше родовище газу в Європі через землетруси

01 жовтня 2023, 12:33
У Нідерландах закрили найбільше родовище газу в Європі через землетруси
Фото: з вільних джерел
Родовище працювало протягом 60 років.

У нідерландському місті Гронінген перекрили найбільше в Європі газове родовище через регулярні землетруси.

Про це пише місцеве медіа RTV Noord.

Родовище працювало протягом 60 років. Відкрити його зможуть лише наступного року, якщо будуть сильні морози. Остаточно закрити родовище планують 1 жовтня 2024 року. Останній "газовий рік" тривав з 1 жовтня 2022 до сьогодні.

Для Гронінгену стали серйозною проблемою землетруси, які виникали через розробку родовища.

За останні дні роботи з родовища видобули два мільйони кубометрів газу, тоді як у 1970-х добовий показник становив 350 мільйонів кубометрів.

Нідерландигаз

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