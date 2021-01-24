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У Нідерландах затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу

Останні 10 років його відстежувала поліція Австралії
Одного з найбільш розшукуваних злочинців у світі, наркоторговця Це Чі Лопа, затримали в Нідерландах. Його готують до екстрадиції в Австралію.
У Нідерландах затримали одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу Фото: yaplakal.com

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Sky News із посиланням на Федеральну поліцію Австралії.

Федеральна поліція Австралії підтвердила, що співпрацюватиме з генеральним прокурором, щоб екстрадувати 57-річного наркобарона до суду в їхню країну.

Як уточнює CNN, Це Чі Лопа затримали в амстердамському міжнародному аеропорту Шиполь у п'ятницю, 22 січня.

"Він був у списку найбільш розшукуваних, його затримали на підставі отриманих нами даних", — заявили в австралійській поліції. В операції з його затримання брали участь правоохоронці з усього світу.

Що про нього відомо?

Це Чі Лоп - громадянин Канади китайського походження, його угруповання домінує на азійському ринку наркотиків. У 1990-х він провів дев'ять років у в'язниці через торгівлю наркотиками у США.

Вважається, що через очолюваний ним міжнародний злочинний синдикат «Сем Гор» до Австралії потрапляє значна кількість наркотичних речовин. Усе це відбувається поза законом. Останні 10 років його відстежувала поліція Австралії.

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24 01 2021 14:42
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