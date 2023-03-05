У Нідерландах завели 45 справ щодо обходу санкцій проти рф

З 45 справ 29 пов'язані з порушеннями імпортних та експортних санкцій. Інші стосуються порушень фінансових обмежень.

У Нідерландах правоохоронці розслідують 45 кримінальних справ проти компаній та приватних осіб, які підозрюються в обході санкцій ЄС проти рф.

Про це повідомляє RTL Nieuws.

ЗМІ пишуть, що на кінець 2022 справ було 27, але в нідерландській Генпрокуратурі припускають, що розслідувань стане більше.

"Слід очікувати, що чим довше діятимуть санкції, тим більше буде випадків обходу обмежень", - зазначили правоохоронці.

Повідомляється, що з 45 проваджень, які наразі відкриті, 29 пов'язані з порушеннями імпортних та експортних санкцій. Інші розслідування стосуються порушень фінансових обмежень.

"Як мінімум одна справа вже перебуває на розгляді в суді. Дмитро К. підозрюється в експорті мікрочіпів і, можливо, дронів до рф, зокрема через Казахстан. Однак це провадження досі не розглянуте судом по суті", - зазначає видання.

RTL Nieuws додає, що з моменту вторгнення рф в Україну митниця Нідернандів стежить за новими правилами перевезення товарів з росії та росії.

За рік було проведено понад сто тисяч перевірок, 357 разів вантаж зупинявся для додаткового контролю. Фіксували предмети розкоші, але також виявлено товари військового призначення або деталі для гелікоптерів.

"Прямий експорт із країн ЄС у рф різко впав після введення санкцій. Але збільшується як експорт до країн, близьких до росії, так і експорт із цих країн далі до рф", - пишуть автори публікації, додаючи, що це може вказувати на спробу обійти санкції.

Як раніше писав iPress, США винайшли мікрочіпи і пригрозили санкціями всім, хто буде продавати їх росії. Втім, деякі публічно доступні дані і нещодавні витоки документів свідчать, що ці технології продовжують текти на російську територію. В центрі цієї торгівлі стоїть Китай, а також кілька інших країн-посередників, таких як Туреччина.