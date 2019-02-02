У Нідерландах "жовті жилети" вимагали виходу із ЄС
“У Маастрихті сотні людей у жовтих жилетах протестували проти прем'єр-міністра Рютте і хотіли, щоб Нідерланди вийшли з Європейського союзу, як і Велика Британія”, - повідомляє NOS.
"Жовті жилети" отримали підтримку з-за кордону. Були також демонстранти з Бельгії, Франції та Німеччини.
Маастрихт для акції протесту обрали не випадково, саме тут 1992 року був підписаний Маастрихтський договір, також відомий, як договір про Європейський Союз.
Протест пройшов мирно. За порядком слідкували правоохоронці.
Було заарештовано 63-річного чоловіка за образу поліцейського.
Як повідомлялося, у Франції "жовті жилети" знищили понад половину дорожніх радарів.
Нагадаємо, протести "жовтих жилетів" у Франції розпочалися 17 листопада. На акції вийшли водії, незгодні з підвищенням податку на пальне. Й хоча французька влада пішла на поступки і скасувала заплановане підвищення податку на паливо, а також підвищення цін на електрику та газ, протестувальники розширили коло вимог - починаючи від підвищення зарплат, зменшення податків і завершуючи вимогою відставки президента.
У відповідь на протести президент Франції Еммануель Макрон оголосив низку заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.
Також, у Франції заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетів" водія Еріка Друе.
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