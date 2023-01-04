До Нідерландів прибуде армія США для перекидання у Східну Європу

Нідерландські військові допоможуть перекинути сотні американських транспортних засобів, які прибудуть до міста Вліссінген, до Східної Європи з метою посилення східного флангу НАТО.

Голландські солдати допоможуть забезпечити транспортування американської армійської бригади через країну з початку січня до початку лютого, перш ніж військові США продовжать свій шлях до Польщі і Литви.

До складу бригади входить 1275 одиниць техніки, в тому числі багато танків M-1 Abrams, бойових машин піхоти Bradley та іншої техніки, яка буде перекинута автомобільним, залізничним і водним транспортом до Східної Європи.

Згадана бригада перебуватиме на території Польщі та Литви протягом шести місяців. У грудні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу надати Україні більше зброї. "Я закликаю союзників робити більше. Це в інтересах нашої безпеки, щоб Україна перемогла, а путін програв", – сказав генсек.