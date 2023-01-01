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ПОЛІТИКА

Столтенберг закликав Захід до довготривалої підтримки України у війні з рф

01 січня 2023, 19:51
Столтенберг закликав Захід до довготривалої підтримки України у війні з рф
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав західних партнерів планувати довгострокову допомогу Україні у війні з росією.
Про це він сказав в інтервʼю російській службі BBC.
 
"Ми маємо бути готовими до довгого шляху, тому що, як ви помітили, росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети — встановлення контролю над Україною", — сказав він.
 
За його словами, успіхи української армії не повинні створювати, можливо, оманливого відчуття швидкої перемоги Києва. Він наголосив, що Україна гостро потребує військової підтримки Заходу, адже росія поповнила лави військових і готується до продовження війни.
 
"Більшість війн закінчуються мирними переговорами. Швидше за все, так буде і з цією війною. Але ми знаємо і що умови, на яких буде укладено мир для України, повністю залежать від співвідношення сил на полі бою", — зазначив Столтенберг.
 
Тому, на його думку, західні партнери мають продовжувати підтримувати Україну, у тому числі, озброєнням.
 
"Якщо ми хочемо, щоб мирний договір закріплював положення, що Україна здобула перемогу як суверенна, незалежна, демократична європейська держава, ми маємо забезпечити Україні підтримку. У тому числі військову підтримку, тому що це єдиний спосіб переконати росію сісти за стіл переговорів і визнати Україну як суверенну, незалежну державу Європи", — пояснив генсек Альянсу.
 
Раніше Столтенберг вже казав, що росія планує "довгу війну", а 23 грудня наголошував, що дії кремля свідчать про плани росії поновити наступ на Україну, а заклики росіян до переговорів — це спроба виграти час на підготовку і перегрупування військ.
НАТОЄнс Столтенбергвійна росії з Україною

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