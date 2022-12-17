рф готується до тривалої війни в Україні – Столтенберг

Керівництво рф готується до тривалої війни в Україні, тож усі країни-члени НАТО, які підтримують Київ, повинні надалі надавати зброю ЗСУ, допоки путін не зрозуміє, що не здатний перемогти на полі бою.

Про це сказав в інтерв’ю агентству AFP генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми не повинні недооцінювати рф, росія планує тривалу війну", - зауважив глава Альянсу.

За його словами, наразі не видно ознак, щоби путін відмовився від своєї мети отримати контроль над Україною.

"Ми бачимо, що вони (росіяни – ред.) мобілізують більше сил, вони також готові понести багато втрат, вони намагаються отримати більше зброї та боєприпасів", - додав Столтенберг.

У цьому контексті він висловив переконання, що путін готовий продовжувати війну з новими наступальними операціями.

Союзники по НАТО на чолі зі США надіслали в Україну зброю на мільярди доларів, і це допомогло Києві змінити свої позиції у бойових діях, зазначається в публікації.

"Скоріше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн", - сказав Столтенберг. Водночас, він підкреслив, що будь-яке рішення має забезпечити "перевагу України як суверенної, незалежної нації". Найшвидший спосіб досягти цього – підтримати Україну зброєю, "щоби путін розумів, що він не може перемогти на полі бою та мусить сісти й вести переговори сумлінно".

Столтенберг також підтвердив, що зараз ведуться дискусії про поставки систем Patriot в Україну, які посилять здатність протиповітряної оборони України.

"Ми ведемо діалог між союзниками щодо додаткових систем, але стає все більш важливим переконатися, що всі системи, які поставляються, є функціональними", - додав він.

Крім того, глава альянсу повідомив, що країни-члени НАТО нарощують виробництво боєприпасів, щоби поповнити власні запаси, з яких постачалася допомога Україні. У короткостроковій перспективі це означає збільшення кількості робочих змін на заводах, а з часом – розширення закупок із сигналом довгострокового попиту для виробників.

Столтенберг назвав нинішню війну "найнебезпечнішою кризою" для безпеки в Європі з часів Другої світової війни.

"Це ключовий момент для безпеки", - додав він.