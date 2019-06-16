CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північному заході Нігерії в селах невідомі озброєні люди вбили щонайменше 34 людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нігерії озброєне угрупування вбило щонайменше 34 людини
Після атаки нападники безперешкодно втекли. Поліція прибула тільки через кілька годин
Фото: zumapress.com
Так, озброєне угрупування здійснило напад на села в штаті Замфара, повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.
Згідно з інформацією, після атаки нападники безперешкодно втекли. Поліція прибула тільки через кілька годин.
Загалом цьогоріч в північно-західному регіоні країни загинули сотні людей від подібних нападів. Крім того, в Нігерії залишаються проблеми з ісламістськими повстанцями на північному сході і жорстоким конфліктом між фермерами і скотарями в центральних штатах.
Нагадаємо, що кілька вибухів пролунало у нігерійському місті Майдугурі за кілька годин до початку президентських виборів у країні. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
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