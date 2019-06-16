У Нігерії озброєне угрупування вбило щонайменше 34 людини

Після атаки нападники безперешкодно втекли. Поліція прибула тільки через кілька годин

На північному заході Нігерії в селах невідомі озброєні люди вбили щонайменше 34 людини.

Так, озброєне угрупування здійснило напад на села в штаті Замфара, повідомляє "Громадське" з посиланням на Reuters.

Згідно з інформацією, після атаки нападники безперешкодно втекли. Поліція прибула тільки через кілька годин.

Загалом цьогоріч в північно-західному регіоні країни загинули сотні людей від подібних нападів. Крім того, в Нігерії залишаються проблеми з ісламістськими повстанцями на північному сході і жорстоким конфліктом між фермерами і скотарями в центральних штатах.

Нагадаємо, що кілька вибухів пролунало у нігерійському місті Майдугурі за кілька годин до початку президентських виборів у країні. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.