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У Німеччині через диверсію зупинилися потяги

Ольга
Матарикіна
Причиною стало фізичне пошкодження кабелів
У Німеччині через диверсію зупинилися потяги Фото: Paul Zinken / dpa
На півночі Німеччини вранці 8 жовтня рух поїздів далекого прямування було паралізовано протягом трьох годин через проблеми з диспетчерськими комунікаціями. У Deutsche Bahn заявили про можливу диверсію.
 
Про це повідомляє Spiegel.
 
Через інцидент були змушені зупинитися поїзди типів ICE, IC та EC, у Нижній Саксонії та Бремені зупинилися також регіональні поїзди. Протягом кількох годин мережу полагодили, але Deutsche Bahn попередила, що протягом дня ще можуть виникати технічні збої.
 
Спікер компанії повідомила, що причиною стало фізичне пошкодження кабелів, які є критично важливими для руху поїздів, і що відповідні органи розпочали розслідування.
 
Декілька джерел, пов'язаних із залізницею, підтвердили журналістам, що пошкодження отримала радіомережа GSM-R, яка забезпечує зв'язок між диспетчерами та машиністами та передачу інших даних. Її порівнюють з "інтерфейсом" між поїздами та інфраструктурою.
 
За неофіційною інформацією видання, отриманої від джерел у правоохоронних органах, невідомі пошкодили кабель на лінії Берлін-Краків, і дуже схоже пошкодження виявили поблизу Дортмунда. Чи пов'язані дії зловмисників, наразі з'ясовують.
 
За словами співрозмовників, для такої диверсії потрібно мати інформацію про залізницю та розуміти, як вона працює.
 
 
 
 
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08 10 2022 21:03
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