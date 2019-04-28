У Німеччині через сильний град зіткнулися 50 авто, є постраждалі, - ФОТО

"Раптовий град призвів до утворення крижаної кірки на дорожній поверхні. Більше 50 транспортних засобів зазнали аварії"

У південній Тюрінгії, Німеччина, на автобані A71 сталася аварія за участю великої кількості автомобілів.

"Раптовий град призвів до утворення крижаної кірки на дорожній поверхні. Більше 50 транспортних засобів зазнали аварії", - повідомляє радіо MDR.



Фото: MDR/news5



Фото: MDR/news5



Фото: MDR/news5

За даними поліції, щонайменше четверо людей отримали серйозні поранення, 21 - легкі травми.

Місце аварії тягнеться на кілька сотень метрів. Автомобілі в'їхали один в одного, деякі втратили контроль і в'їхали в огорожу. Були також аварії на протилежній смузі, але незначні.

"Спусковим гачком" для зіткнення став раптовий град або мокрий сніг у неділю вдень. Водії, як виявилося, не були готові до такої зміни обстановки.

У даний час на місці працюють численні рятувальні служби, пожежні підрозділи і буксирні компанії. Також задіяні кілька вертольотів. Наразі траса A71 повністю закрита. Поліція припускає, що шосе можна буде знову відкрити лише надвечір.

Нагадаємо, що на Бориспільському шосе в Києві через ожеледицю зіткнулися 20 автомобілів.