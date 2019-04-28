Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині через сильний град зіткнулися 50 авто, є постраждалі, - ФОТО

"Раптовий град призвів до утворення крижаної кірки на дорожній поверхні. Більше 50 транспортних засобів зазнали аварії"
У південній Тюрінгії, Німеччина, на автобані A71 сталася аварія за участю великої кількості автомобілів.
У Німеччині через сильний град зіткнулися 50 авто, є постраждалі, - ФОТО Фото: MDR/news5

"Раптовий град призвів до утворення крижаної кірки на дорожній поверхні. Більше 50 транспортних засобів зазнали аварії", -  повідомляє радіо MDR.


Фото: MDR/news5


Фото: MDR/news5


Фото: MDR/news5

За даними поліції, щонайменше четверо людей отримали серйозні поранення, 21 - легкі травми.

Місце аварії тягнеться на кілька сотень метрів. Автомобілі в'їхали один в одного, деякі втратили контроль і в'їхали в огорожу. Були також аварії на протилежній смузі, але незначні.

"Спусковим гачком" для зіткнення став раптовий град або мокрий сніг у неділю вдень. Водії, як виявилося, не були готові до такої зміни обстановки.

У даний час на місці працюють численні рятувальні служби, пожежні підрозділи і буксирні компанії. Також задіяні кілька вертольотів. Наразі траса A71 повністю закрита. Поліція припускає, що шосе можна буде знову відкрити лише надвечір.

Нагадаємо, що на Бориспільському шосе в Києві через ожеледицю зіткнулися 20 автомобілів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2019 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.