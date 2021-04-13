У Німеччині екоактивісти подали позов проти "Північного потоку-2"

Згідно з DUH, кліматичні та екологічні аргументи ігноруються при будівництві трубопроводу

Німецька організація з захисту довкілля Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в адміністративний суд Гамбурга позов проти проєкту "Північний потік-2".

Позов спрямований проти дозволу будівельних робіт відповідальним Федеральним морським та гідрографічним агентством (BSH), як у вівторок оголосив DUH. Речник адміністративного суду підтвердив отримання позову, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Згідно з DUH, кліматичні та екологічні аргументи ігноруються при будівництві трубопроводу.

Раніше BSH відкидала заперечення DUH та Naturschutzbund Deutschland (Nabu) щодо дозволу на будівництво з середини січня. Тоді влада дозволила "Північному потоку-2" продовжувати будівництво у водах Німеччини.

Без цього дозволу "Північний потік-2" не міг прокладатися у водах Німеччини до кінця травня. Зараз його прокладають у водах Данії.

Очікується, що "Північний потік-2" транспортуватиме 55 мільярдів кубічних метрів природного газу з Росії до Німеччини. За даними проєктної компанії з початку квітня, 95% трубопроводу вже прокладено.