НОВИНИНімецька організація з захисту довкілля Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в адміністративний суд Гамбурга позов проти проєкту "Північний потік-2".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині екоактивісти подали позов проти "Північного потоку-2"
Згідно з DUH, кліматичні та екологічні аргументи ігноруються при будівництві трубопроводу
Фото: AP
Позов спрямований проти дозволу будівельних робіт відповідальним Федеральним морським та гідрографічним агентством (BSH), як у вівторок оголосив DUH. Речник адміністративного суду підтвердив отримання позову, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.
Згідно з DUH, кліматичні та екологічні аргументи ігноруються при будівництві трубопроводу.
Раніше BSH відкидала заперечення DUH та Naturschutzbund Deutschland (Nabu) щодо дозволу на будівництво з середини січня. Тоді влада дозволила "Північному потоку-2" продовжувати будівництво у водах Німеччини.
Без цього дозволу "Північний потік-2" не міг прокладатися у водах Німеччини до кінця травня. Зараз його прокладають у водах Данії.
Очікується, що "Північний потік-2" транспортуватиме 55 мільярдів кубічних метрів природного газу з Росії до Німеччини. За даними проєктної компанії з початку квітня, 95% трубопроводу вже прокладено.
Нагадаємо, що Білий дім веде переговори щодо призначення спеціального посланника для керівництва переговорами про зупинку будівництва газопроводу "Північний потік 2".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
13 04 2021 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків
- ВІДЕО Стартап Маска показав відео з мавпою, яку навчили грати у відеоігри силою думки
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles