У Німеччині готові наприкінці року перейти до фінальної фази випробування COVID-вакцини

. Нині вакцина CVnCoV проходить клінічне випробування фази 2а серед дорослих людей у ​​Перу та Панамі

Біофармацевтична компанія CureVac NV з німецького Тюбінгена оголосила про успішне проведення другої фази випробування вакцини проти SARS-CoV-2 і плани розпочати завершальний етап до кінця року.

Про це інформує кореспондент "Укрінформу" з посиланням на повідомлення компанії.

"Ми готові розпочати ключове випробування 2b/3 (2-3-ї фази - ред.) до кінця 2020 року", - зазначили розробники.

Раніше повідомлялося, що CureVac планує розпочати глобальне клінічне дослідження фази 2b/3 за участю до 30 тисяч учасників у четвертому кварталі 2020 року.

Перша фаза випробувань проводилася на здорових дорослих добровольцях у Німеччині та Бельгії. Нині вакцина CVnCoV проходить клінічне випробування фази 2а серед дорослих людей у ​​Перу та Панамі.

Проміжні результати дослідження, зокрема, фази 1, яка охопила понад 250 здорових людей у ​​віці від 18 до 60 років, є "дуже обнадійливими", - заявив професор Петер Кремснер, директор Інституту тропічної медицини Тюбінгенського університету, провідний дослідник фази 1.

Реактогенність CVnCoV постійно контролювалася Комісією з моніторингу даних та безпеки, вакцина, як правило, добре переносилась у всіх випробуваних дозах, жодних пов'язаних серйозних побічних явищ не спостерігалося.

Компанія розробляє новий клас препаратів на основі рибонуклеїнової кислоти (мРНК). Унікальний спосіб дії CVnCoV імітує природну імунну відповідь на інфекцію, що спостерігається у пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, що компанія Johnson & Johnson може провести випробування вакцини в Україні