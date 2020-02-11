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Компанія Johnson & Johnson може провести випробування вакцини в Україні

Рішення зі свого боку має погодити представник української сторони - Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я
Американська компанія Johnson & Johnson може провести випробування своєї вакцини від COVID-19 в Україні.
Компанія Johnson & Johnson може провести випробування вакцини в Україні Фото: вакцина від коронавірусу (freepik)

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сегодня", зазначає "Громадське".

Так, Україну  долучили до списку можливих кандидатів для тестування вакцини на останньому, третьому етапі випробувань. Однак це рішення зі свого боку має погодити представник української сторони -  Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я.

"За наявною у мене інформацією, жодне клінічне дослідження імунобіологічних препаратів в Україні наразі не зареєстровано. Перед тим як його проводити, потрібно подати в Державний експертний центр досьє", - сказав Віктор Ляшко.

Він пояснив, що експертний центр оцінює дизайн проєкту, всі підходи і лише після цього допускає клінічне дослідження на певних клінічних базах, які визначає спільно із замовником.

Однак, за словами Ляшка, в Україні досить рідко проводяться випробування вакцин через втрачене виробництво імунобіологічних препаратів.

Наразі тестування вакцини американської компанії перебуває на другому  етапі клінічних досліджень. У жовтні Johnson & Johnson вирішила тимчасово зупинити випробування вакцини від COVID-19 через незрозумілу хворобу в одного з добровольців. Тоді офіційною причиною зупинки тестувань назвали "серйозні побічні ефекти". 

Однак вже за тиждень фахівці виявили, що в чоловіка стався інсульт, не пов'язаних з препаратом. Тож тестування вакцини продовжили. Як зазначали у компанії, побічні ефекти - це нормальне явище для великих тестувань, а добровільна пауза у дослідах не означає припинення випробувань взагалі.

Нагадаємо, що Ізраїль почав випробування вакцини проти COVID-19 на людях

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02 11 2020 15:19
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