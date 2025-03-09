У Німеччині лідируючі партії попередньо домовилися про коаліцію

Партії ХДС і СДПН погодили 11-сторінковий документ.

Партія "Християнсько-демократичний союз" і Соціал-демократична партія Німеччини погодили рамковий документ щодо подальших переговорів про формування уряду.

Про це інформує німецький щотижневик Der Spiegel.

Всього за два тижні після дострокових виборів до Бундестагу партії ХДС і СДПН погодили 11-сторінкову угоду, де узагальнено зафіксували наміри щодо ключових сфер політики майбутнього спільного уряду.

Документ є основою для подальших коаліційних переговорів і стосується міграції, так званого боргового гальма, оборони і податкової реформи.

Також в документі зафіксували майбутні заходи для реалізації поставлених цілей.

Переговори про коаліцію мають розпочатися вже наступного тижня.

Лідер партії ХДС, яка отримала найбільшу підтримку на виборах, Фрідріх Мерц планує створити коаліцію до Великодня, який тобто до 20 квітня.

23 лютого ми писали, що Німеччині пройшли вибори, де ХДС/ХСС перемоглда, Мерц наближається до посади канцлера.