У Німеччині на путіна чекає арешт — міністр юстиції ФРН

Німеччина виконає ордер на арешт володимира путіна, якщо він приїде, заявив міністр юстиції ФРН.

Німеччина буде зобов'язана арештувати російського диктатора путіна, якщо він прийде на німецьку територію.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, повідомляє Zeit.

Він пояснив, що у разі приїзду путіна Міжнародний кримінальний суд оперативно звернеться до Інтерполу для виконання ордера на арешт.

"Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента путіна, якщо він в'їде на німецьку територію, і передати його до МКС", - заявив міністр.

Бушманн зазначив, що Міжнародний кримінальний суд на відміну від національних правоохоронних органів може арештувати глав держав.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.