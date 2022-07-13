НОВИНИЗаступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс заявив, що уряд ФРН відмовиться від імпорту російського вугілля з 1 серпня, а нафти – із 31 грудня 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині назвали точні дати, коли відмовляться від російського вугілля та нафти
За кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля. Кожен знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою. Позбутися цієї залежності не є простою справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців
Фото: atn.ua
Тауц інформацію подає видання Reuters.
"За кілька тижнів ми відмовимося від російського вугілля. Кожен знає історію нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою. Позбутися цієї залежності не є простою справою, але це те, чого ми досягнемо за кілька місяців", - сказав Кукіс на форумі Sydney Energy Forum в Австралії.
За його словами, Німеччина відмовиться від імпорту російського вугілля з 1 серпня, а нафти – з 31 грудня цього року.
Він також зазначив, що раніше рф постачала в Німеччину 40% вугілля і 40% нафти.
Заступник міністра наголосив, що основним завданням для уряду ФРН буде заповнення величезної дірки, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів газу на рік, які постачає росія.
Як повідомлялося, російська федерація з 11 по 21 липня призупинила постачання газу «Північним потоком» через проведення планових профілактичних робіт.
При цьому російський монополіст і надалі не використовує заброньованих та проплачених потужностей через Україну: транзит становить близько 40 млн кубометрів на добу із заброньованих 109 млн кубометрів.
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13 07 2022 11:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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