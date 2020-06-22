У Німеччині небезпечно зросла швидкість поширення вірусу
У Німеччині індекс відтворення вірусу у неділю наблизився до "3", майже втричі перевищивши показник, необхідний для стримування епідемії.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, такі дані оприлюднив Інститут імені Роберта Коха.
Для Німеччини індекс відтворення вірусу, так званий 'R' value, у неділю, 21 червня, досягнув 2.88, порівняно з 1.79 у суботу.
Цей показник означає, скільки людей в середньому інфікує один хворий. Для стримування епідемії необхідно, щоб він був меншим "1".
Середній семиденний показник індексу, який менше піддається коливанням, зріс із 1,55 у суботу до 2.03 у неділю.
В Інституті пояснюють цей стрибок насамперед локальними спалахами у землі Північний Рейн-Вестфалія, зокрема, спалахом на м’ясокомбінаті, де захворіли більше тисячі працівників.
"Найближчими днями необхідний буде пильний моніторинг розвитку ситуації, зокрема, щодо зростання кількості випадків поза локальними спалахами", - зазначають у звіті.
За останню добу в країні виявили ще 537 хворих. Загальна кількість інфікованих у Німеччині з початку епідемії досягла 190 359.
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