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В Іспанії завершився надзвичайний стан

Надзвичайний стан в країні тривав з 14 березня та продовжувався шість разів поспіль
Сьогодні, 21 червня, в Іспанії сплив термін дії надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу.
В Іспанії завершився надзвичайний стан Фото: з вільних джерел

В Іспанії завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Сьогодні, 21 червня, в Іспанії сплив термін дії надзвичайного стану, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу. Він діяв в країні з 14 березня та після того продовжувався шість разів поспіль. Останні два рази прем’єр Педро Санчес насилу зібрав у парламенті достатню кількість голосів.  

Вчора, напередодні завершення дії надзвичайного стану, прем’єр у телезверненні подякував усім, хто брав участь у боротьбі з епідемією, але наголосив, що вірус може повернутися і потрібно зробити все можливе, щоб уникнути такого сценарію.

Завершення надзвичайного стану означає, що автономні регіони знову отримують всю повноту влади, яку мали до його запровадження, та завершення обмежень на подорожі між автономними регіонами.

Крім того, від сьогодні відкриваються кордони для мандрівників з країн Шенгенської зони.

Втім, як вже повідомлялося, МОЗ Іспанії оголосив, що всі мандрівники повинні будуть проходити в аеропортах потрійний контроль через небезпеку поширення коронавірусу.

Карантинні обмеження, які все ще зберігаються, відрізняються для різних регіонів залежно від епідемічної ситуації у кожному з них. Більше половини вже перейшли до останнього етапу послаблення обмежень.

За останніми даними міністерства охорони здоров’я, епідемія в Іспанії забрала життя 28 322 людей, що є третім найбільшим показником у Європі після Британії та Італії.

Нагадаємо, що в Іспанії наказали носити маски й після надзвичайного стану

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21 06 2020 12:50
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