Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

В Іспанії наказали носити маски й після надзвичайного стану

В Іспанії станом на 9 червня зафіксовано 288 797 випадків COVID-19, з них – 27 136 осіб померли
Уряд Іспанії заявив, що захисні маски для обличчя залишаться обов'язковими у всіх публічних просторах навіть після закінчення надзвичайного стану в країні 22 червня.
В Іспанії наказали носити маски й після надзвичайного стану

Про це заявила офіційний представник уряду, міністр фінансів Марія Хесус Монтеро, повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

"Поки немає вакцини або лікування, вірус залишається загрозою. Ми не можемо думати, що небезпека минула», - наголосила Монтеро.

Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла у свою чергу наголосив, що людям "доведеться вчитися жити з вірусом".

Як зазначається, масковий режим залишиться обов'язковим у ситуаціях, коли неможливо дотримуватися фізичної дистанції 1,5 м, наприклад, в громадському транспорті.

Відтак маски необхідно буде носити як на вулиці, так і у громадських будівлях. Штраф за перебування без маски в громадському місці становить 100 євро.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про те, що в світі, незважаючи на покращення у Європі, спостерігається глобальне погіршення ситуації з COVID-19.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 06 2020 09:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як вриватись у життя після ізоляції

Як вриватись у життя після ізоляції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.