В Іспанії наказали носити маски й після надзвичайного стану
Про це заявила офіційний представник уряду, міністр фінансів Марія Хесус Монтеро, повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.
"Поки немає вакцини або лікування, вірус залишається загрозою. Ми не можемо думати, що небезпека минула», - наголосила Монтеро.
Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла у свою чергу наголосив, що людям "доведеться вчитися жити з вірусом".
Як зазначається, масковий режим залишиться обов'язковим у ситуаціях, коли неможливо дотримуватися фізичної дистанції 1,5 м, наприклад, в громадському транспорті.
Відтак маски необхідно буде носити як на вулиці, так і у громадських будівлях. Штраф за перебування без маски в громадському місці становить 100 євро.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про те, що в світі, незважаючи на покращення у Європі, спостерігається глобальне погіршення ситуації з COVID-19.
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