ВООЗ заявляє про глобальне погіршення ситуації з коронавірусом

"Незважаючи на те, що в Європі ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції поліпшується, у глобальному масштабі вона стає гіршою"

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про те, що в світі, незважаючи на покращення у Європі, спостерігається глобальне погіршення ситуації з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ, передає Укрінформ.

"Незважаючи на те, що в Європі ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції поліпшується, у глобальному масштабі вона стає гіршою. Наразі ВООЗ зафіксувала понад 7 мільйонів випадків захворювання та понад 400 тисяч смертей. Протягом кожного з останніх 10 днів у світі реєструвалося більше 100 тисяч випадків зараження. А 7 червня було зафіксовано більш ніж 136 тисяч випадків зараження – найвищий добовий показник за вказаний період", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ підкреслили, що майже 75% випадків інфікування протягом 7 червня мали місце в 10 державах – переважно в Північній та Південній Америці й Південній Азії.

Також зростання числа хворих на коронавірус можна спостерігати в більшості країн Африки та у деяких частинах Східної Європи та Центральної Азії.

Зрештою, керівництво ВООЗ попередило ті країни світу, де епідеміологічна ситуація суттєво поліпшилася, що найбільшою загрозою для них наразі є якраз самозаспокоєння та втрата пильності.

Але, з іншого боку, ВООЗ підтримала антирасистські протести, що відбуваються останній тиждень в США та інших країнах Заходу, хоча й закликала демонстрантів зберігати соціальну дистанцію та носити маски.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 216 тисячі 145 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 552 317, а померли — 409 092 людей.