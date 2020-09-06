ВООЗ заявляє про глобальне погіршення ситуації з коронавірусом
Про це повідомляє пресслужба ВООЗ, передає Укрінформ.
"Незважаючи на те, що в Європі ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції поліпшується, у глобальному масштабі вона стає гіршою. Наразі ВООЗ зафіксувала понад 7 мільйонів випадків захворювання та понад 400 тисяч смертей. Протягом кожного з останніх 10 днів у світі реєструвалося більше 100 тисяч випадків зараження. А 7 червня було зафіксовано більш ніж 136 тисяч випадків зараження – найвищий добовий показник за вказаний період", - йдеться в повідомленні.
У ВООЗ підкреслили, що майже 75% випадків інфікування протягом 7 червня мали місце в 10 державах – переважно в Північній та Південній Америці й Південній Азії.
Також зростання числа хворих на коронавірус можна спостерігати в більшості країн Африки та у деяких частинах Східної Європи та Центральної Азії.
Зрештою, керівництво ВООЗ попередило ті країни світу, де епідеміологічна ситуація суттєво поліпшилася, що найбільшою загрозою для них наразі є якраз самозаспокоєння та втрата пильності.
Але, з іншого боку, ВООЗ підтримала антирасистські протести, що відбуваються останній тиждень в США та інших країнах Заходу, хоча й закликала демонстрантів зберігати соціальну дистанцію та носити маски.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 216 тисячі 145 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 552 317, а померли — 409 092 людей.
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