Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

ВООЗ заявляє про глобальне погіршення ситуації з коронавірусом

"Незважаючи на те, що в Європі ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції поліпшується, у глобальному масштабі вона стає гіршою"
Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про те, що в світі, незважаючи на покращення у Європі, спостерігається глобальне погіршення ситуації з COVID-19.
ВООЗ заявляє про глобальне погіршення ситуації з коронавірусом Фото: Espresso TV

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ, передає Укрінформ.

"Незважаючи на те, що в Європі ситуація з розповсюдженням коронавірусної інфекції поліпшується, у глобальному масштабі вона стає гіршою. Наразі ВООЗ зафіксувала понад 7 мільйонів випадків захворювання та понад 400 тисяч смертей. Протягом кожного з останніх 10 днів у світі реєструвалося більше 100 тисяч випадків зараження. А 7 червня було зафіксовано більш ніж 136 тисяч випадків зараження – найвищий добовий показник за вказаний період", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ підкреслили, що майже 75% випадків інфікування протягом 7 червня мали місце в 10 державах – переважно в Північній та Південній Америці й Південній Азії.

Також зростання числа хворих на коронавірус можна спостерігати в більшості країн Африки та у деяких частинах Східної Європи та Центральної Азії.

Зрештою, керівництво ВООЗ попередило ті країни світу, де епідеміологічна ситуація суттєво поліпшилася, що найбільшою загрозою для них наразі є якраз самозаспокоєння та втрата пильності.

Але, з іншого боку, ВООЗ підтримала антирасистські протести, що відбуваються останній тиждень в США та інших країнах Заходу, хоча й закликала демонстрантів зберігати соціальну дистанцію та носити маски.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 7 млн 216 тисячі 145 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 552 317, а померли — 409 092 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2020 13:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як вриватись у життя після ізоляції

Як вриватись у життя після ізоляції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.