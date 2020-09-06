У світі від коронавірусу одужали 3 552 317 тисяч людей, померли - 409 092 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 2 026 597

У світі зафіксували 7 млн 216 тисячі 145 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 552 317, а померли — 409 092 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 026 597. Серед них померли 113 061 пацієнтів та одужали — 773 505. Далі йде Бразилія — 710 887 інфікованих, Росія — 485 253, Іспанія - 288 797 та Великобританія — 287 399. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 3 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 351 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей. Найбільше померлих в США — 113 061 та Великобританії - 40 597. Найбільше одужалих у США — 773 505, Бразилії - 325 602, Росії - 242 397 та Німеччині - 170 200. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 9 червня в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало.

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