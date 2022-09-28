НОВИНИУ Німеччині у статусі біженців перебуває понад 1,2 млн громадян України. Планується відкриття культурного центру для українців у ФРН та чотирьох українських шкіл.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині перебуває понад 1,2 мільйона українських біженців
Мексиканські біженці
Про це повідомила прес-служба Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Під час зустрічі делегації Офісу омбудсмена з командою посольства України у ФРН було обговорено дотримання прав українських біженців у Німеччині, а також з якими проблемами звертаються до омбудсмена українці, які проживають за кордоном.
Зазначається, що у майбутньому планується відкриття культурного центру для українців у Німеччині, а також чотирьох українських шкіл.
Раніше повідомлялось, що Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання.
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28 09 2022 15:58 МЕДІА
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