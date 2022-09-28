У Німеччині перебуває понад 1,2 мільйона українських біженців

У Німеччині у статусі біженців перебуває понад 1,2 млн громадян України. Планується відкриття культурного центру для українців у ФРН та чотирьох українських шкіл.

Про це повідомила прес-служба Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Під час зустрічі делегації Офісу омбудсмена з командою посольства України у ФРН було обговорено дотримання прав українських біженців у Німеччині, а також з якими проблемами звертаються до омбудсмена українці, які проживають за кордоном.

Зазначається, що у майбутньому планується відкриття культурного центру для українців у Німеччині, а також чотирьох українських шкіл.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання.