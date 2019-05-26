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У Німеччині планують включити права дітей до конституції

"Якщо конституція є душею нашої демократії, то ця душа не є повноцінною без прав дітей"
З нагоди 70-річчя прийняття Основного закону ФРН міністерка у справах сім'ї Франциска Гіффай і Німецький союз захисту дітей закликали якомога швидше включити до конституції права дітей.
У Німеччині планують включити права дітей до конституції Фото: gettyimages.com

"Якщо конституція є душею нашої демократії, то ця душа не є повноцінною без прав дітей", - заявив президент союзу захисту дітей Хайнц Хільгерс, повідомляє dpa.

Крім того, у своїй коаліційній угоді партії ХДС / ХСС і СДПН домовилися про те, що права дітей повинні бути включені до Основного закону. Робоча група федерації і земель повинна представити до кінця року пропозиція про те, як це конкретно повинно бути реалізовано.

Права дітей, передбачені Основним законом, матимуть практичне значення в багатьох областях, зазначила Гіффай. Зокрема, в суперечках про опіку буде приділятися більше уваги інтересам і побажанням самих дітей.

Нагадаємо, що у Польщі вирішили виплачувати по 500 злотих всім дітям до 18 років.

 
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26 05 2019 21:27
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