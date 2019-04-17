У Польщі вирішили виплачувати по 500 злотих всім дітям до 18 років
Зазначається, що раніше в Польщі діяла подібна програма, в межах якої грошову допомогу виплачували на другу та кожну наступну дитину в родині, однак польський уряд вирішив розширити її для підтримки сімей та народжуваності в країні. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "Польське радіо".
"Це має служити поліпшенню демографії Польщі, щоб була молодь, яка пізніше працюватиме і на нашу пенсію, і на економічний розвиток всієї країни", - повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравєцький.
У польському уряді розраховують на позитивні результати нових змін, після яких отримувати грошову допомогу у Польщі будуть понад 7 мільйонів дітей, адже програма, яка діяла досі, спричинила зростання показника народжуваності в країні.
За розрахунками польського уряду, щорічно на оновлену програму підтримки дітей держава витрачатиме близько 9,5 мільярда злотих (67,2 мільярда гривень). Нова програма набуде чинності 1 липня 2019 року.
Нагадаємо, що за місяць роботи першого в Україні Банку грудного молока, який відкрили у Перинатальному центрі Києва, молоко отримали понад 20 дітей. Скористатися Банком можна за призначенням лікаря, у КМДА кажуть — отримати молоко можна безкоштовно.
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